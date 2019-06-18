الرميد: “رحم الله الدكتور محمد مرسي”

هبة بريس

تقدم القيادي بحزب العدالة والتنمية، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، بتعازيه الخالصة في وفاة الرئيس النصري الاسبق محمد مرسي.

وقال الرميد في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” :”إنا لله وإنا اليه راجعون، رحم الله الدكتور محمد مرسي برحمته الواسعة. اللهم اغفر له وارحمه واكتبه في أعلى عليين مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.”

هذا وتوفي محمد مرسي يوم امس الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمة في”قضية التخابر مع قطر”.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1