نجل مرسي لـ”رويترز”: السلطات المصرية رفضت السماح بدفنه في مقابر العائلة

هبة بريس ـ وكالات

قال نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي توفي يوم الاثنين، عبد الله محمد مرسي، إن السلطات المصرية رفضت السماح بدفنه في مقابر العائلة.

وقال عبد الله لوكالة “رويترز” إن أسرة الرئيس المصري الأسبق لا تعرف موقع وجود الجثمان، مضيفا أن وسيلتها الوحيدة للاتصال بالسلطات هي عبر المحامين.

وتابع نجل مرسي: “لا نعرف أي شيء عنه ولا أحد في اتصال بنا، ولا نعرف ما إذا سيمكننا غسله وإقامة الصلاة عليه أم لا”.

في غضون ذلك، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا مقتضبا أعلنت فيه عن التصريح بدفن جثة مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

من جانبها، نقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصدر مقرب من أسرة مرسي أن السلطات المصرية رفضت طلبا من عائلته لدفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية شمالي البلاد.

وأضاف المصدر أن الأسرة تتفاوض مع السلطات المصرية على دفن الرئيس الأسبق في مسقط رأسه.

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