موجة الحر تقتل 76 شخصاً شرقي الهند

هبة بريس ـ وكالات

قالت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، إن 76 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، من جراء موجة حر ضربت شرقي الهند خلال اليومين الماضيين، حسب أرقام رسمية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، في بيان، إن هذا العدد من الضحايا لقي مصرعه في ولاية بيهار فقط، على مدار يومي السبت والأحد.

ولفتت إلى أن 33 لقوا مصرعهم في منطقة أورانغ أباد، و31 بمنطقة غايا و12 في منطقة ناوادا.

وأوضحت أن معظم الضحايا من المزارعين والعمال الذين تقتضي ظروف عملهم البقاء تحت أشعة الشمس فترات طويلة.

وأشارت إلى أن حرارة الجو وصلت إلى 50 درجة في بعض المناطق خلال الأيام القليلة الماضية.

وتسببت موجة الحرّ في نفوق عديد من رؤوس الماشية وإتلاف بعض المحاصيل الزراعية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

يشار إلى أن الهند تشهد موجة حر منذ ثلاثة أسابيع، أسفرت عن ارتفاع درجات الحرارة في مناطق كبيرة، وتراوحت بين 40 و50 درجة مئوية.

وقد أودت موجة الحر أيضاً بحياة 36 شخصاً بمناطق أخرى من البلاد خلال موسم الصيف حتى الآن، في حين قدرت وسائل الإعلام المحلية عدد القتلى بأكثر من 100 شخص.

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