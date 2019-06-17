العلمي :مشاركة المغرب في معرض لوبورجي فرصة لعرض دينامية قطاع الطيران الوطني

هبة بريس ـ الرباط

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن المشاركة المغربية في الدورة ال53 لمعرض الطيران والفضاء الدولي لو بورجي الذي انطلقت فعاليته اليوم الاثنين في الضاحية الباريسية، تعد فرصة “لعرض الطفرة والدينامية التي يعرفها القطاع اليوم”.

ويمثل المغرب في هذه التظاهرة الدولية التي تجمع عددا كبيرا من المهنيين العالميين في مجال الطيران والفضاء، وفد هام يتكون من مسؤولين ومهنيين في قطاع صناعة الطيران، يقوده وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، وفق ما أفادت الوزارة في بيان. ونقل البيان عن السيد العلمي قوله “أصبح المغرب اليوم المصدر الأول لمنتجات الطيران على صعيد القارة الأفريقية. ويعد هذا ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، ونتيجة لنوعية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأضاف الوزير أن المملكة دخلت بالفعل “حقبة جديدة في مجال صناعة الطيران ، حيث الاندماج المحلي يضطلع بدور طلائعي”.

وتابع السيد العلمي “مقاربتنا في ترويج الاستثمارات تهدف الى جلبها الى المملكة لاستكمال النظام الايكولوجي ، وقد اختار قياديون دوليون وفاعلون رئيسيون المملكة. وهذا يوضح بشكل جلي إقلاع قطاع ما فتئ يحسن من أدائه وتنافسيته”.

وحسب الوزارة فإن تنمية وتطوير الفروع المتنوعة لصناعة الطيران ساهمت في تموقع المغرب كوجهة مفضلة لقطاع المناولة في المجال إلى جانب قدرته على استقطاب مزيد من كبريات الشركات العالمية العاملة في القطاع، مشيرة إلى أنه تم تحديد العديد من الفروع والتخصصات ذات الإمكانيات والمؤهلات الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب .

وفي هذا الصدد، وفي اطار هذه الدينامية ، سيلتقي الوزير بالعديد من الفاعلين العالميين في هذا القطاع لاستعراض خبرة المغرب في هذا القطاع والمؤهلات التي يرخر بها ، حسب المصدر ذاته.

وحسب الارقام المعلن عليها بهذه المناسبة، يضم قطاع صناعة الطيران بالمغرب 140 شركة ويشغل حوالي 16 ألف و 700 من اليد العاملة المؤهلة .

وارتفعت صادرات القطاع إلى 9 ر 13 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة 6 ر 5 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.

كما حقق القطاع أعلى نمو في مجال صادرات الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 8 ر 13 في المائة حسب أرقام الوزارة .

وأشار البيان إلى أنه منذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي ، فإن معدل الاندماج المحلي تضاعف تقريبا،إذ ارتفع من 17.5 في المائة في نهاية عام 2014 إلى 34 في المائة في نهاية عام 2018، مضيفا أن هذا النمو يؤكد قدرة منصة المغرب على الانتاج أكثر محليا.

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