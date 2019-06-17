الملك يهنئ مجاهد بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي للصحفيين

هبة بريس ـ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى يونس مجاهد على إثر انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي للصحفيين خلال مؤتمره الثلاثين بتونس.

وأعرب عاهل البلاد لمجاهد عن أصدق التهاني مقرونة بمتمنياته له بكامل التوفيق في أداء ما أنيط به من مهام نبيلة.

ومما جاء في هذه البرقية “وإن الثقة التي حظيت بها، كأول صحفي عربي وإفريقي، لرئاسة هذه الهيئة الدولية الموقرة، لتعبر عن تقدير واعتراف أعضائها برصيدك المهني والنقابي المطبوع بمساهماتك الفاعلة في الدفاع عن حقوق الصحفيين؛ كما تعكس المكانة المشرفة للصحافة المغربية في الساحة الدولية، بفضل ما حفلت وتحفل به من كفاءات إعلامية مشهود لها بالممارسة الصحفية الجادة والمسؤولة”.

هذا وكان يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد فاز يوم الاثنين 13 يونيو بانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للصحافيين، الذي عقد مؤتمره الثلاثين بالعاصمة التونسية، من 11 إلى 14 يونيو 2019، تحت شعار ” مستقبل الصحافة في الزمن الرقمي “، وتشارك فيه تنظيمات نقابية صحافية من مختلف أنحاء المعمور من القارات الخمس. وحصل الزميل يونس مجاهد على أغلبية كاسحة للأصوات المعبر عنها وصل عددها إلى 200 صوت، في حين حصل منافسه من كندا، مارتان أوهالنون، على 112 صوتا.

وهذه أول مرة يفوز بها صحافي من القارة الإفريقية ومن العالم العربي بهذه المسؤولية، الذي تعاقب عليها رؤساء من أوروبا وأستراليا، ويتوج هذا الانتصار الحضور الدائم والفاعل للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا التنظيم، ويؤكد الفعالية الكبيرة التي تميزت بها السياسة الخارجية التي نهجتها.

كما فاز بالنيابة الأولى للرئيس الصحافية زوليانا لاينس من البيرو، في حين فازت صابينا أندرجت من الهند وتيمور شافير من روسيا بالنيابة الثانية والثالثة للرئيس، وفاز جيم بوملحة من بريطانيا بأمانة المال.

وقد شارك في هذا المؤتمر عن النقابة، رئيسها عبد الله البقالي، وعضوا المكتب التنفيذي، حنان رحاب، ومحمد حجيوي، وعضو المجلس الوطني الفيدرالي، محمد المبارك البومسهولي، كما شاركت الصحافية المغربية، منية بالعافية، عن نقابة الصحافيين الفرنسيين، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل.

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