جمعية لحماية المال العام تندد بالعجز الحكومي في التصدي للفساد

هبة بريس ـ الرباط

نددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، باستمرار مظاهر الفساد والرشوة والغش ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وانعكاس ذلك على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعلى مستقبل البلاد.

وحمل المكتب في بلاغ له، الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع ملفات الفساد ونهب المال العام التي تعرفها القطاعات الحكومية وغير الحكومية ، وخاصة منها تلك التي صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم احالتها على القضاء من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن كلفة الفساد والرشوة في المغرب أصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأية تنمية مستدامة، و تجعل الاقتصاد المغربي غير قادر على المنافسة على المستوى القاري و الدولي، لأن مخاطر الفساد هي من أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية، بل تساهم في تفشي الغش وتوالد الجريمة المنظمة والانحراف مما جعل المغرب يتراجع ب 19 مركزا بالنسبة لمؤشر السلام و الأمن .

وأضاف البلاغ أن مظاهر الفساد و نهب المال العام والرشوة و الريع ونهب الثروات والإفلات من العقاب أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة و الشفافية و الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، و هو ما يتسبب في الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية التي تعرفها البلاد .

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