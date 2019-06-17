لقجع يعد بكشف حقيقة ملف حمد الله ويطمئن الجمهور المغربي

هبة بريس - القسم الرياضي

قطع فوزي لقجع الشك باليقين بعدما نفى الأخبار الرائجة حول إمكانية عودة حمد الله لمعسكر الأسود , حيث قال في تصريح صحفي للمحلل والصحافي الرياضي جمال اسطيفي “”ما تردد بهذا الخصوص ليس صحيحا”، مشيرا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية منصب على مشاركة المنتخب الوطني في الكان، حيث أن الجمهور المغربي يراهن على مشاركة فعالة والتنافس على اللقب”..

ووعد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالكشف عن جميع تفاصيل مشكل حمد الله وأن يقول الحقيقة كاملة في هذا الموضوع حتى يتسنى للمغاربة رؤية الصورة بشكل واضح .

ووصف لقجع الأجواء داخل المنتخب الوطني بالجيدة، مشددا على أن طموحا كبيرا يحدو اللاعبين لتقديم أفضل أداء , واضاف لقجع:” أنا واثق في قدرات الطاقم التقني واللاعبين وما غادي يكون ان شاء الله غير الخير”.

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