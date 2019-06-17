الخليفي يؤكد بقاء مبابي.. ويوجه رسالة نارية لنيمار

هبة بريس ـ رياضة

أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، بقاء نجمه الشاب كيليان مبابي ضمن صفوف الفريق الباريسي في الموسم المقبل، كما وجه رسالة مبطنة للبرازيلي نيمار دا سيلفا، المرشح للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال الخليفي في حوار مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، نشرت أجزاء منه الاثنين، إنه متأكد بنسبة 200% من استمرار مبابي مع سان جيرمان في الموسم المقبل، مؤكداً أنه لن يترك اللاعب، الذي وصفه بـ”المثير للجنون”.

وحول تصريحات سابقة لمبابي، ألمح خلالها بدور أكبر مع العملاق الباريسي، أشار المسؤول القطري إلى أن اللاعب “يرغب في المشاركة بشكل أكبر في مشروعنا من أجل أن ينمو مع الفريق”.

وأكمل موجهاً رسالته لـ”الفتى المعجزة”: “أوضحت له أن المسؤوليات لا يتم طلبها، ولكن يجب السعي وراءها وأحيانا خلقها، أثق أنه فهم هذا لأنه ذكي للغاية”.

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