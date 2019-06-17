وزارة الخارجية تتخد مجموعة من التدابير لتسهيل تنقل المشجعين المغاربة لمصر

هبة بريس - القسم الرياضي

في إطار مشاركة المنتخب الوطني في النسخة 32 من كأس أمم افريقيا لكرة القدم التي ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليوز 2019، اتخدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجموعة من التدابير بهدف تسهيل تنقل وإقامة المشجعين المغاربة المتوجهين لمصر لمساندة أسود الأطلس:

1. قامت الوزارة بتعزيز الموارد البشرية لسفارة المملكة المغربية بالقاهرة بما يقرب ب10 موظفين مكلفين بتقديم الأجوبة اللازمة عن مختلف أسئلة المشجعين المغاربة ومساعدتهم، سواء داخل المطار أو في الملاعب التي ستجرى بها مباريات المنتخب الوطني.

2. أعدت سفارة المملكة المغربية في القاهرة دليلاً يحتوي على المعلومات الأساسية ومختلف الاجراءات المتعلقة بهذا الحدث (التأشيرة ، تعريف المشجع، النقل ، الإقامة …). الدليل المذكور، متاح على موقع consulat.ma وموجود أيضا على موقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛

3. تم إنشاء خلايا للرصد واليقظة على مستوى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية (DACS مواكبة المشجعين)ومديرية الدبلوماسية العامة و الفاعلين غير الحكوميين (المواكبة الاعلامية) وكذلك على مستوى سفارة المملكة بالقاهرة. و يمكن التواصل مع هذه الخلايا، إما عن طريق الرقم:

00212537663300

أو عن طريق الأرقام الخاصة التالية:

مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية:

00212659872041

مديرية الدبلوماسية العامة و الفاعلين غير الحكوميين:

00212661564906

سفارة المملكة بالقاهرة:

00201016796197

4. قامت الوزارة بالتواصل مع السفارة المصرية بالرباط لتسهيل إجراءات منح التأشيرات لأنصار المنتخب الوطني والرفع من عددها قدر الإمكان.

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