التوفيق :الوزارة ستخصص مليار درهم للمساهمة في إعادة تأهيل المساجد

هبة بريس ـ الرباط

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، عن اغلاق وزارته قرابة 157مسجدا سنويا.

وأوضح التوفيق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الوزارة تضطر كل سنة إلى إغلاق ما متوسطة 157 مسجدا، لتآكلها وتهديدها حياة وسلامة مرتاديها.

وأشار التوفيق، إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ستعمل على تخصيص مليار درهم من ميزانيتها الخاصة للمساهمة في إعادة تأهيل المساجد وإعادة فتحها في وجه المصلين، خلال الثلاث سنوات القادمة، مضيفا أنها طلبت اعتمادا إضافيا قدره مليار درهم من أجل ذات الغرض.

وأضاف التوفيق، أن الخبرات التقنية المنجزة والتي كلفت الوزارة 140مليون درهم، أسفرت عن اغلاق 3004 مسجدا، منذ العام 2015.

و كشف التوفيق، عن إعادة تأهيل وفتح 910 مسجدا منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة سنة 2015، بكلفة اجمالية قدرت ب473 مليون درهما، بالموازاة مع تخصيص 962 مليون درهم ل466 مسجدا ماتزال في طور التأهيل و243 مليون درهم لتراخيص 162مسجدا.

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