“أبو تريكة” ينعى الرئيس المصري الأسبق

هبة بريس ـ وكالات

نعى أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد الإعلان عن وفاته الاثنين، تزامناً مع تقارير حقوقية دولية أكدت تعرضه للإهمال المتعمد وحرمانه من حقوقه الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

وقال “أبو تريكة” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق وأسكنه فسيح جناته وغفر الله له، وثبته عند السؤال، واجعل قبره روضة من رياض الجنة وتجاوز عن سيئاته”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون المصري الرسمي وفاة الرئيس المعزول أثناء حضوره جلسة محاكمته، بعد سنوات من تعتيم على أوضاعه داخل السجن.

وعقب رفع الجلسة أصيب مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، بحسب تقارير صحفية مصرية.

واحتُجز مرسي، في يوليو 2013، عقب الإطاحة به من الحكم بعد عام من توليه المنصب، على يد وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب لاحقاً رئيساً للبلاد لفترة أولى، قبل أن يتم تجديدها لولاية ثانية، علاوة على تعديل دستوري يسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن النجم المصري الأسبق دعم مرسي في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2012، ونجح خلالها الأخير في الوصول إلى سدة الحكم بعد فوزه على الفريق أحمد شفيق.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5