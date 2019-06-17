اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في عمليات سرقة بالخطف

هبة بريس ـ الرباط

أحالت مصالح المنطقة الأمنية الإقليمية بقلعة السراغنة، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين يشتبه في تورطهما في عمليات سرقة بالخطف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض بواسطة دراجة نارية.

وحسب مصدر أمني، فقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بذات المنطقة، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، من تشخيص هوية أحد المشتبه بهما قبل إيقافه ومواجهته بالمنسوب إليه حيث أقر باقترافه لمجوعة من عمليات السرقة رفقة شريك له تم اعتقاله كذلك إثر كمين محكم بعد استدراجه من محل إقامته بأحد الدواوير المتاخمة لمدينة قلعة السراغنة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم إجراء تفتيش قانوني بمحل إقامة الموقوفين أسفر عن حجز الدراجة النارية المستعملة في السرقة ومجموعة من الأغراض المتحصلة من السرقة تم إرجاعها لأصحابها الذين تعرفوا بكل تلقائية على المعنيين بالأمر.

ويبقى البحث متواصلا من أجل الوصول لأشخاص آخرين ثبت تورطهم في سياق نفس القضية.

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