منظمة : وفاة مرسي أمر فظيع لكنها متوقعة

هبة بريس ـ وكالات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، إنّ وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إثر نوبة قلبية خلال جلسة محاكمته في قضية تخابر “أمر فظيع لكنها متوقعة”.

جاء ذلك في تغريدة لسارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، حيث صنفت مرسي بأنه ” الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر”.

وأضافت: “الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة”.

كما أشارت “ويتسون” أن “هيومن رايتس ووتش” كانت بصدد الانتهاء من تقرير حول الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد مرسي، دون مزيد من التفاصيل.

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