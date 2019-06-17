الرميد : الفقر بجميع أنواعه وقعت فيه تراجعات مهمة بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره الصادر سنة 2017 يظهر أن الفقر المطلق تراجع من 7.1 في المائة سنة 2012 إلى 1.4 بالمائة سنة 2017.

وحول الهشاشة المؤدية الى الفقر كشف الاخير انها راجعت من 15.7 بالمائة سنة 2012 إلى 9 في المائة سنة 2017. مضيفا ان تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 4.7 سنة 2012 إلى 2.7 سنة 2017.

واوضح الرميد خلال جوابه على سؤال طرحه عليه بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين،انه اجتمع في جنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقدم أمامها عرضا حول التطور الحقوقي الجاري بالمغرب، أكد فيه أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عرفت تطورات مهمة وإيجابيا بالمغرب لكن هناك أيضا خصاص مهم، “فكان أن قاطعته قائلة وهل هناك دولة عبر العالم ليس فيها خصاص”.

وأضاف أن الفقر ومؤشراته هي التي تظهر مستوى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن الفقر بجميع أنواعه وقعت فيه تراجعات مهمة بالمغرب .

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