الرميد : الفقر بجميع أنواعه وقعت فيه تراجعات مهمة بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره الصادر سنة 2017 يظهر أن الفقر المطلق تراجع من 7.1 في المائة سنة 2012 إلى 1.4 بالمائة سنة 2017.
وحول الهشاشة المؤدية الى الفقر كشف الاخير انها راجعت من 15.7 بالمائة سنة 2012 إلى 9 في المائة سنة 2017. مضيفا ان تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 4.7 سنة 2012 إلى 2.7 سنة 2017.
واوضح الرميد خلال جوابه على سؤال طرحه عليه بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين،انه اجتمع في جنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقدم أمامها عرضا حول التطور الحقوقي الجاري بالمغرب، أكد فيه أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عرفت تطورات مهمة وإيجابيا بالمغرب لكن هناك أيضا خصاص مهم، “فكان أن قاطعته قائلة وهل هناك دولة عبر العالم ليس فيها خصاص”.
وأضاف أن الفقر ومؤشراته هي التي تظهر مستوى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن الفقر بجميع أنواعه وقعت فيه تراجعات مهمة بالمغرب .
مستغرب
في 18:33
أريد فقط أن اعرف هل هذه الحكومة تعيش في دولة نرويج و تعطي ارقام من هناك ؟ أو تتعاطى مخدرات من نوع لا نعرفه ؟؟؟؟
حكومة الخردة
في 18:42
خصوصا وانتم على راس المحكومةيا رميد بلا رميد….الله يلعن لي ما يحشم.
samira
في 18:52
اكيد هناك تراجعات مهمة في الفقر بالنسبة لمناضلي العدالة والتنمية
لم يعد فيهم فقير واحد كلهم اغنياء
حتى المتقاعدين جيالهم كيشدو 7 المليون
واش باقي نهظرو غلى الفقر ؟؟