الجيش والداخلية المصريان يعلنان حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة مرسي

نُشر بتاريخ :  2019-06-17 - 17:18
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هبة بريس - وكالات

أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصريتان، حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، داخل المحكمة اليوم الاثنين.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

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3 تعليقات

  1. حبيب

    في 18:12

    ان للله وانا إليه راجعون .اللهم ارحمه ورزق أهله الصبر والسلوان .

  2. جواد جواد

    في 18:28

    قتله السيسي وهو من يتحمل ذنبه امام الله وسيعاقب في الدنيا قبل الاخرة انشاء الله

  3. عمر

    في 19:12

    رحمة الله عليك.انك محشور في الجنة انشاء الله. ولعنة الله على السيسي

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