وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في المحكمة

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هبة بريس - وكالات
أعلن التلفزيون المصري، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في”قضية التخابر مع قطر”.
وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.
ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.
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المجموع 3 آراء
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حسن من امريكا
في 17:33
ان لله وان اليه راجعون
منهم لله وعند ربكم تختصمون
عبد الله
في 17:39
لا حول و لا قوة الا بالله
لا افهم كيف لشعب جرب و تأذى من النظام الديكتاتوري يتخلص من رئيس منتخب ليموت في السجن بهذه الطريقة
هنا نفهم مدى تهلف هذا اشعب
رحم الله الفقيد انا لله و انا اليه راجعون