زوجة كارلوس غصن رئيس “نيسان” السابق تناشد ترامب

هبة بريس - وكالات

ناشدت زوجة رئيس شركة “نيسان” السابق، كارلوس غصن، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمساعدة زوجها.

وطلبت غصن من ترامب أن يثير قضية زوجها مع رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، خلال قمة لقادة مجموعة الـ 20، التي تعقد في شهر يونيو الجاري.

وقالت كارول غصن، المولودة في بيروت، والتي تحمل جواز سفر أمريكيا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “أود أن يتحدث الرئيس ترامب إلى رئيس الوزراء آبي عن الظروف العادلة، ظروف المحاكمة العادلة، وأن يسمح لي بالحديث إلى زوجي وأيضا أن يحترم مبدأ المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته”.

ومن المقرر أن يستضيف آبي قادة الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو.

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