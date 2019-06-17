رئيس السالفدور يغرد بالعربية: “فتحنا الأبواب نحو العالم العربي عبر المغرب”

هبة بريس

نشر الرئيس السالفدوري نجيب بوكيلي، تغريدة باللغة العربية عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، علق من خلالها على قرار دولته الأخير القاضي بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس السالفادوري: “منذ الأمس، عبر المغرب فتحنا الأبواب نحو العالم العربي، لنضع بذلك حدا لعقد من الزمن من العلاقات الدبلوماسية والتي تجاهلت المنطقة. الشعب السلفادور سيلاحظ الفرق”.

وأعلنت الحكومة السلفادورية، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته السلفادورية، ألكسندرا هيل تينوكو، بحضور الرئيس السلفادوري السيد نجيب بوكيلي، أن “حكومة السلفادور تبلغ حكومة المملكة المغربية بقرارها سحب اعترافها بـ+الجمهورية الصحراوية+ وبقطع جميع الاتصالات مع هذا الكيان”.

وذكر البيان المشترك أن “هذا القرار سيتم إبلاغه للأمم المتحدة وللمنظمات الإقليمية المعنية”.

وأكد البيان أن “حكومة السلفادور تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، وكذا مبادرتها للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي”.

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