إدارة الرجاء تتوصل لاتفاق مع نجمها لفسخ عقده

نُشر بتاريخ :  2019-06-17 - 15:44
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هبة سبور – شفيق عنوري

توصلت إدارة الرجاء الرياضي لاتفاق رسمي مع نجمها، السنغالي إبراهيما نياسي، يقضي بفسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وأعلن نادي الرجاء عبر موقعه الرسمي، توصل إدارة الفريق لاتفاق رسمي مع نياسي، من أجل فسخ عقده بالتراضي.

وتوجهت إدارة الفريق “الأخضر” بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الموسم الرياضي المنقضي، متمنيا له حظا موفقا في قادم مشواره.

يشار إلى أن نياسي، كان قد خرج من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون، الأمر الذي دفع الإدارة لمحاولة إقناعه بفسخ عقده بالتراضي.

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