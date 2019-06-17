الطاوسي يرغب في خلافة لارغيت على رأس الإدارة التقنية الوطنية

هبة سبور – شفيق عنوري

يرغب رشيد الطاوسي، مدرب أولمبيك خريبكة، في خلافة ناصر لارغيت، على رأس الإدارة التقنية للمنتخبات الوطنية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأبدى الطاوسي رغبته في تولي المنصب المذكور، خلال الاجتماع الذي عقدته ودادية المدربين يوم الجمعة الماضي.

وعرض مدرب أولمبيك خريبكة، مشروعه في حضور الأطر التقنية الوطنية، بالرغم من أن الاجتماع لم يكن مخصصا لذلك.

يشار إلى أن الطاوسي يعتبر من أبرز الأطر الوطنية من حيث الإنجازات، حيث سبق له تحقيق كأس إفريقيا مع منتخب الشبان سنة 1997، قبل أن يتوج بثلاثية تاريخية مع المغرب الفاسي سنة 2011، بعد تحقيق كأس العرش وكأس الكونفدرالية الإفريقية، ولقب السوبر الإفريقي.

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