عملية عبور “مرحبا 2019” على جدول المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2019”.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قبل أن ينتقل إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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