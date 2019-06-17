الONCF يستعد لصيف 2019 بعدد قطارات أكثر وخدمات بجودة متميزة‎

هبة بريس – الرباط

كشف بلاغ صحفي عن استعداد المكتب الوطني للسكك الحديدية وتجنيده جميع أعوانه لتسهيل الحركية اليومية المكثفة المنتظرة لآلاف المسافرين التي تشهدها القطارات خلال الفترة الصيفية، بهدف ضمان سفر زبناءه في أحسن ظروف السلامة والراحة.

وكشف ذات البلاغ الصحفي، على أنه تم برمجة 230 قطارا كل يوم خلال الفترة الممتدة من الاثنين 24 يونيو إلى الأحد 15 شتنبر 2019، مع تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية نحو الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة والناظور.

*عرض البراق*

سيتم تعزيز عدد قطارات البراق بنسبة 50٪ بوتيرة قطار على رأس كل ساعة من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 9 مساء، ليصل إجمال الرحلات لخط طنجة المدينة – الدار البيضاء المسافرين إلى 30 رحلة (15 رحلة في كل اتجاه). فسواء انطلقت الرحلة من الدار البيضاء أو طنجة، تمت برمجة مواعيد انطلاقة القطار على رأس كل ساعة (الساعة 6 و7 و8،….. إلى غاية الساعة 9 مساء) مما سيجعل التنقل سهلا ومرنا.

ولتمكين عدد أكبر من المسافرين الاستمتاع بتجربة سفر فريدة من نوعها على متن البراق، يضع المكتب آلاف التذاكر للبيع بسعر مخفض : 99 درهمًا لرحلة الدارالبيضاء – طنجة (ساعتين و10 دقائق) و89 درهمًا للرباط – طنجة (ساعة و20 دقيقة) و79 درهمًا للقنيطرة – طنجة (50 دقيقة). وللاستفادة من هذا العرض التفضيلي، ما على الزبناء إلا حجز التذكرة على الأقل أسبوع قبل موعد السفر.

وحرصا منه على تمكين زبناءه من الاستمتاع بالسفر عبر البراق، يطلق المكتب ابتداء من هذا الصيف قائمة وجبات مطعمية جديدة ومتنوعة، أعدت خصيصا لمسافري البراق الكرام المدعوون لاكتشافها بالمقصف المتواجد وسط القطار.

*عرض الأطلس*

سيعزز عرض الأطلس المتوجه إلى مراكش بزيادة 6 قطارات إضافية انطلاقا من الدارالبيضاء، لمواجهة الطلب المتزايد بفضل تقليص مدة الرحلة (فقط 2س و30د بين الدار البيضاء الوازيس ومراكش) والانتظام في المواعد. وعليه، سيربط ما مجموعه 24 قطارا العاصمة الاقتصادية بالوجهة السياحية الأولى للملكة وفق مواقيت تغطي اليوم بأكمله.

أما بالنسبة لمحور الجهة الشرقية، ستبرمج خطوط مباشرة انطلاقا من وجدة والناظور باتجاه طنجة والدارالبيضاء بوتيرة 4 قطارات في اليوم نحو كلا الاتجاهين بأسعار مخفضة: 99 درهم فقط بالدرجة الثانية و149 درهم بالدرجة الأولى (عرض خاضع لشروط).

*قطار ‘فندق’*

دائما بالنسبة لمحور الجهة الشرقية ومن أجل تحسين ظروف السفر على متن القطارات الليلية بمقصورات مجهزة على شكل غرف فندقية متحركة تتوفر على جميع المستلزمات الضرورية وتوفر كذلك خدمات عالية المستوى، يمكن للمسافرين الاستفادة من ليلة نوم هادئة بمقصورة انفرادية ابتداء من 499 درهم وكذا من وجبة فطور مقدمة بالمحطة.

*تعبئة وإعادة تصميم زي فرق الاستقبال*

للتعرف بسهولة على فرق استقبال المكتب ببهو المحطات وعلى متن القطارات، تمت إعادة تصميم زي 1000 مزاول من فرق الاستقبال مجندين خلال هذه الفترة لمرافقة ومساعدة المسافرين. ويساعد هذا اللباس الجديد والأنيق والعملي، على التكيف بسهولة مع خصوصيات العمل، بحيث استوحي من نموذج فصل الشتاء المعتمد منذ شهر نونبر 2018 والذي حظي بترحيب المسافرين.

*عرض ”يالا”*

سيتم يوميا طرح آلاف التذاكر للبيع، تتيح للزبناء فرصة السفر نحو عدة وجهات بسعر49 درهم فقط على متن قطارات الأطلس بمحاور كل من مراكش – الدار البيضاء – الرباط – فاس وطنجة – فاس – وجدة – الناظور.

وللمزيد من المعلومات حول هذه المواقيت الخاصة بفصل الصيف، يدعوا المكتب زبنائه الكرام للاستعلام عبر القنوات التواصلية التالية: مراكز الاستقبال بالمحطات ومنشورات وملصقات حول المواقيت بالمحطات ومركز خدمة الزبناء (2255 – ثمن مكالمة محلية) ومواقع الإنترنت www.oncf.ma و www.oncf-voyages.ma و www.alboraq.maوالصفحات الرسمية للمكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

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