جنوب إفريقيا.. أكثر من 20 قتيلا في حادثة سير بليمبوبو

هبة بريس - وكالات

لقي أزيد من 20 شخصا حتفهم، ليلة الأحد- الإثنين، على إثر حادث اصطدام مركبتين بمقاطعة ليمبوبو، الواقعة شمال- شرق جنوب إفريقيا.

ووقع الحادث عندما اصطدمت سيارة بحافلة للنقل كانت تقل أشخاصا في طريق عودتهم من احتفال باليوم الوطني الشباب، الذي صادف يوم الأحد.

وحسب وزير النقل الجنوب إفريقي، فإن جميع الركاب، بما فيهم السائق، لقوا مصرعهم في هذا الحادث.

وبالرغم من توفرها على شبكة طرقية تعد من بين الشبكات الأكثر تطورا في القارة الإفريقية، تسجل جنوب إفريقيا معدلا مرتفعا للقتلى على الطرق، لاسيما بسبب السرعة، والحالة السيئة للمركبات، وعدم وضع حزام السلامة. وتتسبب حوادث السير في مصرع 14 ألف شخص على الأقل، سنويا، بالطرقات الجنوب الإفريقية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0