الكوميدي ” جمال الدبوز” يسخر من مسؤولي مراكش أمام الفرنسيين

ع اللطيف بركة : هبة بريس
أثار تهكم وسخرية الكوميدي ” جمال الدبوز” في مهرجان للضحك ” Ivry en féte” أقيم يوم أمس الاحد 16 يونيو، في العاصمة الباريسية، على مسؤولين بمدينة مراكش وبعض المؤسسات، غضب عدد من المهاجرين حضروا الحفل الكوميدي، مستنكرين طريقة تهكمه على المغرب ومؤسساته مما أثار ضحك الفرنسسين وانسحاب المغاربة من الحفل.
وقال ” الدبوز” بسخريته التهكمية، أمام جمهوره الفرنسي، أنه قبل إنطلاق “مهرجان الضحك” بمراكش، بساعتين جاء عنده مسوؤل في العمالة أخبره أنه سوف يقطع التيار الكهربائي على ” المهرجان” ولما طلب المساعدة من صديقيه سماه ب “حكيم ” الذي صاحب المسؤول السالف الذكر، ليتراجع عن قطع التيار الكهربائي.
وأضاف ” الدبوز ” أنه عندما استفسر صديقه عن كيفية إقناع المسؤول في ” العمالة” أجابه انه فتح درج المكتب وأعطاه الدواء في إشارة الى ” رشوة” .
وزاد ” الدبوز ” تهكمه، وسط استغراب جمهور مغربي حضر الحفل ، للحديث عن عنصر من الوقاية المدنية قال عنه: ” عندما سقط شخص في حفرة في منصة ” مهرجان الضحك” التفت الدبوز ووجد بجانبه رجل الوقاية المدنية ولما طلب منه المساعدة أجابه انه هنا بزيه من اجل ان يتفرج في السهرة بالمجان.
واستنكر مهاجرون مغاربة طريقة تهكمه على بلده المغرب من أجل إضحاك جمهوره الفرنسي، ضاربا عرض الحائط إحساس المهاجرين ب ” الحكرة” وهم يستمعون الى ” ترهاته”، ناسيا أنه يسيئ الى بلده ومؤسساته أمام الاجانب، في حين أن مغاربة المهجر يبدلون جهودا مضنية كسفراء لبلدهم لاعطاء صورة تليق ببلدهم الام.
وتتوفر ” هبة بريس” على شريط مصور لفقرات الحفل، تم التقاطها من طرف جمهور مغربي، تؤكد ما قاله ” الدبوز” في حق ” مهرجان الضحك بمراكش” سوف يتم نشره في وقت لاحق.
مراد
في 12:40
لا يروق لي ذلك الشخص وليس بكوميدي بما تحمله الكلمة من معنى. مهرج او بهلوان يضحك الناس فيه، دائما ينكت عن عائلته و بلده بشكل محط مقابل الشهرة. لا يستفيد من عروضه غير احتقارك لنفسك. تحية للكوميديين الحقيقيين متقفون وتستفيد من عروضهم غير الضحك امثال ديدوني.
مغربي
في 12:45
یا اخواني لمذا في طبیعتنا لا نرید الانتقاد؟
في الحقیقة الانتقاد یجب ان نستخلص منه دروس لنسد افواه کل من ینتقدنا۰ هل نفضل ان تنتقدنا الامم المتحده او مٶسات دولیة اخری لنتحرک۰ جمال الدبوز مغربي یحب بلده ویتکلم بجراة لیدفع بنا الی ما هو احسن
تاج
في 12:46
هذا الذليل ليس مبتور اليد فقط.. ولكنه مبتور “الرجولة” أيضا (وتعرفون ما أقصد) لعدم غيرته على بلاده وتملقه للأجانب..ومبتور الدماغ وهو يحسب نفسه أنه “قافز”.. لم أشاهد أو أسمع قط لأية تهريجة من تهريجاته..لأني “ماكنفرزش شنو تايكول”.. مخارج الحروف لديه رديئة جدا..
Zwito
في 12:50
الضحك راه فيه أنا بعدا معرفتش أش كيعجبهم فهاد الميخي حتى هدرتو ممقادة ،الحاصول الله يلطف وخلاص
عزيز
في 12:51
الدبوز كان دائما يستهزئ بالمغاربة وهو ما فنان ماحتى وزة.والمسؤولون اللي كانوا فاتحين ليه المجال يستحقون هذا الذل.وبعض المغاربة يقدسون الأجنبي ولو يكون نكرة بحال هذا المدعو الدبوز.هذه ماشي عنصرية ولكن هذا استلاب لا معقول
محمد
في 12:59
هل اصبح فضح ما يقع بالمغرب أمر مرفوض و هو الصواب
أليس انتم من تقولون الفن يعالج القضايا اللتي نعيشها
فهل جمال قال العكس
محمد
في 13:02
يجب منعه مرة اخرى من اقامة هذا المهرجان في مراكش وليذهب عند عاءلته الفرنسيين ليقيم عندهم هذا المهرجان وتجب مقاطعته في الداخل والخارج من طرف المغاربة الاحرار
متتبع
في 13:13
جمال دبوز لم يقل الا الحقيقة والفرنسيين يعرفون جيدا مادا يقع في المغرب . سمعة المغرب أصبحت في الحضيض فلا داعي لإخفاء الحقيقة .
إدريس
في 13:16
يجب منعه من اقامة مهرجانه في مراكش والذي هو اساسا موجه للجالية الفرنسية بمراكش! ولكم ان تنظروا الى موائد vip كلها للفرنسيبن! كفى كفى
غيور على بلادي
في 13:59
هادشي عادي راه الكوميديين المغاربة وكايديروها على خوتهم المغاربة وحنا اللي مغاربة كنضحكو.
راه كون كنا نعطيو اعتبار لمسؤولين ونقدروهم ونبهوهم لأخطاءهم بطريقة حضارية ما نوصلو لهادشي
مواطن مغربي
في 14:08
عديم الإحساس بالوطنية إذن فهو خاءن
el khalil
في 14:23
هذه هي الحقيقة يجب نقد المسؤولين كفا من العام زين ايها المنافقون
غير معروف
في 14:24
هذه هي الحقيقة يجب نقد المسؤولين كفا من العام زين ايها المنافقون
عزيز
في 14:27
واش نتسناو الدبوز باش يݣول لينا عندكم الرشوة؟عاباش الدبوز يصول ويجول في المغرب راها أذل من ظاهرة الرشوة وهو مافنان ما والو والفنانة المغاربة الحقيقيين تا يتشمشو
ولد العمومي....
في 14:42
جمال الدبوز الكوميدي يجب منعه لانه من العدل والاحسان كطلبة الطب وجرادة…الرجل ينتقد ما يعجز الكثير عن قوله…ندعي الوطنية ونحن اقلها واضعفها…الفرنسيون يعرفون المغرب…هناك تعليقات ترد بالاساءة الى الرجل المعاق…النقد ضروري ومشاكلنا كثيرة وفضحها يحتاج الىجراة لا الى النفاق وازدواجية الشخصية…ازبالنا يجمعها الاجانب….
مغربي قح
في 15:12
هذا معاق ذهنيا وليس كوميدي.