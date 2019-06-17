الكوميدي ” جمال الدبوز” يسخر من مسؤولي مراكش أمام الفرنسيين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثار تهكم وسخرية الكوميدي ” جمال الدبوز” في مهرجان للضحك ” Ivry en féte” أقيم يوم أمس الاحد 16 يونيو، في العاصمة الباريسية، على مسؤولين بمدينة مراكش وبعض المؤسسات، غضب عدد من المهاجرين حضروا الحفل الكوميدي، مستنكرين طريقة تهكمه على المغرب ومؤسساته مما أثار ضحك الفرنسسين وانسحاب المغاربة من الحفل.

وقال ” الدبوز” بسخريته التهكمية، أمام جمهوره الفرنسي، أنه قبل إنطلاق “مهرجان الضحك” بمراكش، بساعتين جاء عنده مسوؤل في العمالة أخبره أنه سوف يقطع التيار الكهربائي على ” المهرجان” ولما طلب المساعدة من صديقيه سماه ب “حكيم ” الذي صاحب المسؤول السالف الذكر، ليتراجع عن قطع التيار الكهربائي.

وأضاف ” الدبوز ” أنه عندما استفسر صديقه عن كيفية إقناع المسؤول في ” العمالة” أجابه انه فتح درج المكتب وأعطاه الدواء في إشارة الى ” رشوة” .

وزاد ” الدبوز ” تهكمه، وسط استغراب جمهور مغربي حضر الحفل ، للحديث عن عنصر من الوقاية المدنية قال عنه: ” عندما سقط شخص في حفرة في منصة ” مهرجان الضحك” التفت الدبوز ووجد بجانبه رجل الوقاية المدنية ولما طلب منه المساعدة أجابه انه هنا بزيه من اجل ان يتفرج في السهرة بالمجان.

واستنكر مهاجرون مغاربة طريقة تهكمه على بلده المغرب من أجل إضحاك جمهوره الفرنسي، ضاربا عرض الحائط إحساس المهاجرين ب ” الحكرة” وهم يستمعون الى ” ترهاته”، ناسيا أنه يسيئ الى بلده ومؤسساته أمام الاجانب، في حين أن مغاربة المهجر يبدلون جهودا مضنية كسفراء لبلدهم لاعطاء صورة تليق ببلدهم الام.

وتتوفر ” هبة بريس” على شريط مصور لفقرات الحفل، تم التقاطها من طرف جمهور مغربي، تؤكد ما قاله ” الدبوز” في حق ” مهرجان الضحك بمراكش” سوف يتم نشره في وقت لاحق.

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