صفرو .. احتراق كامل لشاحنة محملة ب ” التبن “

نُشر بتاريخ :  2019-06-17 - 11:38
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ع محياوي – هبة بريس

شب ليلة أمس الأحد / الإثنين في حدود الثالثة صباحا حريق مهول بشاحنة لنقل “التبن”، على مستوى الطريق الرابطة بين صفرو وبولمان وسط الشارع العام قبالة مقر الوقاية المدنية و الملعب البلدي لمدينة صفرو .

الحريق اندلع حسب مصادر ” هبة بريس ” ، نتيجة انفجار قوي في محرك الشاحنة ، حيث تسبب في خسائر مادية جسيمة إضافة إلى احتراق الشاحنة عن أخرهما دون اي سقوط في الأرواح البشرية.
وتسبب الحادث في انقطاع كلي للطريق لساعات بسبب هول السنة النيران.
هذا وقد حلت مختلف السلطات الأمنية والمحلية للقيام بالمتعين وفتح تحقيق في الحادثة ، بالاضافة الى عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من إخماد ألسنة النيران .

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