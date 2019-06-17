نسبة نجاح طلبة الأقسام التحضيرية بالجديدة تحقق الرقم القياسي 100%

أحمد مصباح – الجديدة

حقق طلبة الأقسام التحضيرية بالثانوية التقنية الرازي بالجديدة أعلى النتائج، خلال الموسم الدراسي 2018 – 2019. حيث بلغت نسبة النجاح 100% بالنسبة لطلبة شعبة الاقتصاد، في المباراة الوطنية لولوج المدارس الوطنية للتدبير 2019 (CNAEM)، واحتلوا الرتبة الأولى وطنيا بالنسبة للناجحين في الشق الكتابي للمباريات الفرنسية، في شعبة الفيزياء (PSI)، بعد مركز التميز ببن جرير.

وقد اجتاز بنجاح 11 مترشحا الشق الكتابي للمباريات الفرنسية، شعبة (ECS)؛ ونجح 7 مترشحا من أصل 9 مترشحين في(ECT) في المباريات الفرنسية. ونجح 13 مترشحا في مباراة الولوج إلى المدرسة العليا للتجارة وتدبير المقاولات (ESCE).

وتضع هذه النتائج التي حصل عليها عن جدارة واستحقاق طلبة الأقسام التحضيرية بالثانوية التقنية الرازي بالجديدة، المركز على رأس المراكز الوطنية للأقسام التحضيرية المشابهة له وطنيا. ومن المنتظر تحقيق النتائج المشرفة ذاتها في المباراة الوطنية المشتركة (CNC).

وبالمناسبة، فمتى سيتم إحداث شعبتي (MP) و(TSI)، سيما أن مركز الجديدة يتوفر على الطاقة الاستيعابية اللازمة، وعلى أطقم تربوية وإدارية متميزة ؟ سؤال يطرح نفسه بإلحاح وقوة.. لتظل الإجابة عنه عالقة حتى إشعار آخر.. إلى حين تدخل الجهات الوصية مركزيا وجهويا وإقليميا.

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