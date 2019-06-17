دعارة ومخدرات .. فيديو يفضح واقع ملهى ليلي مشهور بمراكش

هبة بريس

نشر حساب حمزة مون بيبي، على موقع “سناب شات” ، فيديو يكشف واقع أحد الملاهي الليلية المعروفة بالمدينة الحمراء.

ويوثق الفيديو المذكور، والذي يتبين تصويره بشكل سري، تعاطي زبناء الملهى الخليجيين لمخدر الكوكايين، واتفاق آخرين مع مسيري المكان للحصول على فتيات بمواصفات معينة لقضاء ليالي خاصة.

ووفق ذات الفيديو، فيمكن الملهى زبنائه من الحصول على مختلف أنواع المخدرات وتعاطيها داخله، كما يضمن لهم حصولهم على فتيات بمختلف الاعمار وبمقابل مادي كبير.

هذا وتوعد “حمزة موت بب” بفضح واقع الملهى المذكور، والكشف عن هويات زبنائه القادمين غالبا من الدول الخليجية، لوضع حد لهذه الممارسات المرفوضة والكف عن تسويق مدينة مراكش كوجهة للسياحة الجنسية وغيرها.

وشارك عدد من النشطاء فيديو “مون بب” مطالبين المصالح الامنية بالتدخل على عجل لتوقيف نشاط الملهى المذكور ومحاسبة أصحابه.

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