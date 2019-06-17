أكادير: تفاصيل حصرية لاختطاف مهندس دولة من طرف أبناء أعيان المدينة

أحمد وزروتي: هبة بريس

أفادت مصادر حصرية لهبة بريس أن عناصر الأمن الوطني أوقفت ثلاثة عناصر مساء أمس الأحد 18 يونيو بسبب اختطافهم عن طريق الإكراه لمهندس دولة بأكادير وسلبه مبالغ مالية مهمة.

وفي تفاصيل القضية، حسب مصادر هبة بريس، فبعد تواصل المهندس مع أشخاص غريبين لأغراض معينة، وبعد إطمئنانه لهم بحكم أنهم من أبناء بعض أعيان المنطقة، رافقهم إلى إحدى الشبابيك الأوتوماتيكية بشارع الجيش الملكي بأكادير، حيث استولوا بالغصب على مبالغ مالية، قدرتها مصادرنا في 6000 درهم، وأرغموه على مرافقتهم إلى منطقة ألما التي تبعد عن أكادير ب30 كيلومتر.

وأضافت مصادر هبة بريس، أن أبناء الأعيان تخلوا عن المهندس، وعادوا إلى المدينة، حيث تركوا السيارة في أحد المواقف بجانب القنصلية الفرنسية.

وفور علمها بالحادث، تجندت الشرطة العلمية وعناصر الأجهزة الأخرى للبحث عن الجناة، حيث تم إعتقالهم ليلة أمس الأحد، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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