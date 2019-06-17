رباعي “الأسود” ضمن التشكيلة المثالية لكأس أمم إفريقيا

هبة سبور – شفيق عنوري

قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية، أعلن موقع “90MiN”، عن قائمة أفضل تشكيلة محتملة من اللاعبين في بطولة القارة السمراء.

وضمت التشكيلة 4 من لاعبي المنتخب المغربي، هم حكيم زياش، ومهدي بنعطية، وأشرف حكيمي، كأساسيين، ورومان سايس الذي تواجد في بنك البدلاء.

وفيما يلي التشكيلة الأفضل ب”الكان”:

حراسة المرمى: أندري أونانا (الكاميرون)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، سيرج أورييه (ساحل العاج)، مهدي بنعطية (المغرب)، خاليدو كوليبالي (السنغال).

خط الوسط: توماس بارتي (غانا)، نابي كيتا (غينيا)، حكيم زياش (المغرب).

خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال)، محمد صلاح (مصر)، نيكولاس بيبي (ساحل العاج).

فيما ضم بنك البدلاء الأسماء التالية:

فاروق بن مصطفى (تونس)، ورومان سايس (المغرب)، وكوادو أسامواه (غانا)، وويلفريد نديدي (نيجيريا)، وويلفريد زاها (ساحل العاج)، وبغداد بو نجاح (الجزائر)، ورياض محرز (الجزائر).

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