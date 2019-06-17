مكناس.. العثور على جثة شخص متقدمة التحلل بفيلا مهجورة

نُشر بتاريخ :  2019-06-17 - 09:13
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ع محياوي – هبة بريس

تم العثور يوم أمس الأحد بمدينة مكناس ، على جثة شخص متقدمة التحلل بفيلا مهجورة بأحد الفيلات الكائنة بشارع علال الفاسي بالقرب من محطة زيز في ظروف غامضة.

هذا وقد حلت على الفور مصالح الامن التابعة للدائرة الرابعة مرفوقة بفرقة الشرطة العلمية و التقنية التابعة للامن الولائي بمكناس كما حضرت السلطة المحلية للملحقة الأدارية 13 و الوقاية المدنية التي باشرت عملية نقل الجثة عبر سيارة نقل الاموات التي نقلت الجثة الى مستودع أموات المستشفى الإقليمي محمد الخامس..

فيما فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الواقعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة في انتظار نتائج التشريح الطبي.

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