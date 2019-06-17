صادم .. مجهولون يخربون مسجدا بالراشيدية ويحرقون نسخًا من القرآن

هبة بريس

تداول عدد من نشطاء نواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق لواقعة تخريب واعتداء شهدها مسجد بحي جامعي باقليم الراشيدية يوم امس الاحد.

وحسب نصدر محلي، فقد تفاجأ طلبة الحي الجامعي بتخريب أثاث وتجهيزات المسجد الذي يؤدون فيه صلاتهم من قبل مجهولين.

وأضاف ذات المصدر، أن بوابات ونوافذ المسجد تعرضت للكسر، كما تم تمزيق وحرق بعض المصاحف التي كانت موجودة بالخزانة.

وأمام هذا الوضع، ربطت ادارة الحي الاتصال بالمصالح الامنية التي حلت على عجل بعين المكان لمعاينة الواقعة وفتح تحقيق للكشف عن هوية المتهمين.

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