بالاجماع …الأطر العاملة بمستشفى خريبكة تزكي مجهودات الادارة

هبة بريس ـ خريبكة

من اصل 254 موظف وقع على عريضة 220 منهم يشهدون على مجموعة الاجراءات الايجابية التي قامت بها ادارة المركز الاستشفائي الاقليمي الحسن الثاني .

ويؤكد الموقعون على ان كل الاجراءات التي قامت بها ادارة المركز الاستشفائي تهدف بالاساس الى تحسين ظروف العمل وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى .

وتعبر الاسماء ( اسفله ) العاملة بالمستشفى الحسن الثاني انخراطها الكلي في أي اصلاح معلنة انها ستبدل مزيدا من المجهودات من اجل اعادة المكانة اللائقة للمستشفى وتكون في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين .

نمودج من التوقيعات التي بلغت 220 توقيع

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0