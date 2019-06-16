بالاجماع …الأطر العاملة بمستشفى خريبكة تزكي مجهودات الادارة

نُشر بتاريخ :  2019-06-17 - 00:21
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هبة بريس ـ خريبكة

من اصل 254 موظف وقع على عريضة 220 منهم يشهدون على مجموعة الاجراءات الايجابية التي قامت بها ادارة المركز الاستشفائي الاقليمي الحسن الثاني .

ويؤكد الموقعون على ان كل الاجراءات التي قامت بها ادارة المركز الاستشفائي تهدف بالاساس الى تحسين ظروف العمل وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى .

وتعبر الاسماء ( اسفله ) العاملة بالمستشفى الحسن الثاني انخراطها الكلي في أي اصلاح معلنة انها ستبدل مزيدا من المجهودات من اجل اعادة المكانة اللائقة للمستشفى وتكون في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين .

نمودج من التوقيعات التي بلغت 220 توقيع 

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