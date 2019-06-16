العثور على جثة مغربي مدفونة ببلجيكا

هبة بريس - وكالات

أعلن السلطات الأمنية البلجيكية عن عثورها على جثة شاب مغربي كان قد تم الابلاغ عن اختفاءه في ظروف غامضة في شهر دجنبر 2018.

وأوضحت ذات المصادر أن الجثة عثر عليها الأحد الماضي مدفونة في منطقة صناعية في بلدية « هارن» ضواحي بروكسيل.

وأضافت السلطات البلجيكية أن الضحية المسمى قيد حياته “محمد حروشي” كان يقطن بمنطقة “سكاربيك” بمقاطعة بروكسيل وقد تم الابلاغ عن اختفاءه في دجنبر الماضي.

وهذا وباشرت السلطات القضائية البلجيكية تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات وفاة ودفن جثة الضحية البالغ من العمر 41 سنة.

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