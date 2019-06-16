هذه حقيقة استفادة تلاميذ احدى المؤسسات الخاصة من تكييف الامتحانات “بدون موجب حق”

بعد تداول تسجيل صوتي بسوائل التواصل الاجتماعي والمنسوب لاحدى الاستاذات المكلفات بالحراسة في امتحانات البكالوريا في دورتها العادية لسنة 2019 باحد مراكز الرباط، والذي كشفت فيه ما اعتبرته “استفادة جميع تلاميذ إحدى المؤسسات الخاصة من تكييف ظروف اجتيازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا بدون موجب حق على الرغم من كونهم تلاميذ أسوياء لا يحملون أية إعاقة”، قالت الأكاديمية الجهوية بالرباط أن المدرسة الخصوصية المشار إليها في التسجيل لا يتجاوز عدد مترشحيها من ذوي الإعاقة للامتحان الوطني الموحد أربعة تلاميذ.

وأضافت الأكاديمية في بلاغ لها أن مصالح المديرية الإقليمية لعمالة الرباط تتوفر على الملفات الطبية للتلاميذ المعنيين “منذ ولوجهم مرحلة التعليم الابتدائي”، مشيرة إلى أن “قرار الاستفادة من تكييف الامتحانات الإشهادية يتخذ بعد دراسة ملفات التلاميذ المعنيين بالأمر من طرف اللجان الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة والمصادقة عليها، كما يخضع في مرحلة ثانية لمصادقة اللجان الإقليمية”.

وأشارت الأكاديمية إلى أن “تكييف الامتحانات الإشهادية ينظمه المقرر الوزاري رقم 19- 036 بتاريخ 06 ماي 2019 في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا، والدورية المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والصحة رقم 14/721 بتاريخ 25 يونيو 2014 حول تفعيل دور اللجنة الطبية الإقليمية واللجان النيابية، والمذكرة الوزارية عدد 088/18 الصادرة في 23 ماي 2018 في شأن تكييف اختبارات امتحانات نيل شهادة البكالوريا لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة.

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