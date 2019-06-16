وجدة.. جامعة محمد الأول تنظم سباقا على الطريق “خطوات النجاح”

هبة بريس – وجدة

في إطار الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها جامعة محمد الأول برسم السنة الجامعية 2018-2019، نظم صباح اليوم الأحد 16 يونيو الجاري برحاب الجامعة، السباق الأول على الطريق “خطوات النجاح”، بمشاركة أزيد من 200 طالب وطالبة، حيث أطر هذه التظاهرة الرياضية الأولى من نوعها بالجامعة كل من الكاتب العام والمدير التقني للجامعة الملكية للرياضات الجامعية وأيضا المحاضر الدولي عبد المالك لهبيل.

وقد عرف هذا الموعد الرياضي ، مشاركة الطلبة المسجلين بمختلف مؤسسات جامعة محمد الأول، في صنفي الأناث( 5 كيلومترات)، والذكور (10كيلومترات)، حيث أعطى رئيس جامعة محمد الاول الدكتور محمد بنقدور انطلاقة السباق من أمام مقر رئاسة الجامعة بحضور نواب الرئيس ورؤساء مختلف المؤسسات الجامعية وكذا فعاليات من المجتمع المدني .

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة تماشيا والأنشطة الموازية التي تنظم بجامعة محمد الأول والتي تمكن الطالب من اكتساب مهارات تقوي شخصيته، وتحافظ على قدراته الفكرية ومؤهلاته البدنية تفعيلا لمقولة “العقل السليم في الجسم السليم”.

هذا، وخصصت رئاسة الجامعة جوائز مالية مهمة للفائزين الخمس الأوائل التي عرفت نجاحا ، كما كانت هذه التظاهرة الرياضية مفتوحة في وجه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا هواة السباق على الطريق من مختلف الفئات العمرية.

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