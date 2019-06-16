الصمدي : توقيف اساتذة الطب “احترازي” و ليس “تعسفيا”

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

اعتبر خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي انه ليس هناك تعسف في قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي القاضي بتوقيف ثلاثة اساتذة بكليات الطب .

واضاف الصمدي خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مساء اليوم الاحد ان ” “هذا التوقيف احترازي، مؤكدا أن وزارته سبق لها العمل به في عدد من القضايا، من بينها تلك التي تكون معروضة على القضاء وتمت توقيف أساتذة هذه السنة”.

وبخصوص سبب التوقيف وما اذا كان الامر يتعلق الامر بالاخلال بالضوابط المهنية ، قال الصمدي :”سبب التوقيف يعرض في المجلس التأديبي وهذا الأخير يمكنه تأكيد أو إلغاء سبب التوقيف”، مضيفا ان “قرار التوقيف المتحدث عنه يحال على اللجنة المتساوية الأعضاء وهي التي تصدر قرار يحدد العقوبة ويمكن للوزير النقص منها أو الزيادة فيها”.

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