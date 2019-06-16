هذا تاريخ الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا

هبة بريس - الرباط

أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الأجواء التي مرت فيها اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019 كانت جيدة وإجابية.

وقالت الوزارة في بلاغ لها “إن أجواء الاختبار طبعها انخراط جميع الفاعلين الإداريين والتربويين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني”.

وقد بلغت نسبة الحضور في هذه الدورة 96.8% لدى المترشحين الممدرسين، و56.7% لدى المترشحين الأحرار”، بحسب البلاغ

وأوضح البلاغ أن “هذه الدورة تميزت باعتماد الاختبارات المكيفة بالنسبة للمترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة حسب نوع ودرجة الإعاقة في 13 مسلكا، إلى جانب اتخاذ جميع الترتيبات لتشكيل لجن تصحيح وطنية لتصحيح إنجازات هذه الفئة من المترشحين، كما تميزت باجتياز أول فوج للمترشحين الأحرار الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية”.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى مواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها الوزارة في مجال تأمين الامتحانات والحد من الغش، حيث تعرف هذه الظاهرة تراجعا سنة بعد سنة”.

وكشف البلاغ أن عملية تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين انطلقت بجميع مراكز التصحيح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمشاركة حوالي 44200 أستاذ(ة) للقيام بهذه العملية. وسيتم بعد إجراء المداولات الإعلان عن النتائج يوم 26 يونيو 2019.

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