الفاسي : حزب الاستقلال عاش مرحلة “سلبية” في عهد شباط “(فيديو)

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هبة بريس مكتب طنجة
قال عبد الواحد الفاسي نجل مؤسس حزب الاستقلال ، ان الظروف الحالية التي يعيشها الحزب تبعث على الامل من اجل العمل على تنزيل المشروع الوطني الكبير الذي دعى اليه علال الفاسي .
واضاف عبد الواحد الفاسي في تصريح خص به موقع “هبة بريس” امس السبت خلال احياء الذكرى السنوية لوفاة مؤسس حزب الاستقلال بمدينة طنجة ، ان هناك بوادر ايجابية للعودة الى الاصول رغم وجود مجموعة من الصعوبات .
واعتبر الفاسي المرحلة التي عاشها حزب الاستقلال في عهد الامين العام السابق حميد شباط بانها مرحلة اثرت سلبيا على الحزب على المستوى الوطني ، حيث بدأ يفقد بعض الاحترام الذي كان يحضى به منذ الاستعمار حسب قوله .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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محمد
في 20:15
وقبل شباط مذا قام به الحزب؟ كل مغربي يمكن أن يجيبك .