المنتخب المغربي ينهزم في آخر اختبار قبل “الكان”

هبة بريس - شفيق عنوري

انهزم المنتخب المغربي أمام نظيره الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، وذلك في آخر اختبار ودي قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، يوم الجمعة المقبل.

وافتتح المنتخب الزامبي النتيجة مبكرا، عن طريق اللاعب مواب موسوندا، في الدقيقة الأولى، قبل أن ينجح حكيم زياش في إدراك التعادل ل”الأسود” في الدقيقة ال24، ليعود الزامبيون ويدونوا الهدف الثاني، عبر اللاعب كينغ كانغوا، وذلك قبل دقيقة من نهاية شوط المباراة الأول.

وفي شوط اللقاء الثاني، تمكن زياش من من تعديل النتيجة من جديد، وهذه المرة عبر طريق ضربة جزاء في الدقيقة ال55، ليعود الزامبيون ويدونوا هدف الفوز في الدقيقة ال74، عن طريق إنوك مويبو.

يشار إلى أن “الأسود” كانوا قد انهزموا أمام غامبيا، في أولى مبارياتهم الإعدادية ل”الكان”، والتي جرت يوم الأربعاء الماضي، بنتيحة هدف نظيف.

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