عشريني يضع حدا لحياته شنقا ضواحي شفشاون

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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
اقدم شاب في العشرينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا بدوار البلاط جماعة “بني فغلوم” التابعة ترابيا لاقليم شفشاون .
وحسب مصادر مطلعة فالهالك البالغ من العمر 25 سنة اقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل ثبته على جدع شجرة مجاورة للمنزل حيث كان يقيم رفقة اسرته ، وهو ماخلف حالة من الصدمة والحزن بين افراد اسرته وجيرانه .
وقد انتقلت مصالح الدرك الملكي الى عين المكان حيث عاينت جثة الهالك وفتحت تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات .
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Ali wafi
في 08:07
أغلب الإنتحارات بالمغرب تقع بمنطقة شفشاون رغم جمال الطببعة وهدوئها وطيبة أهلها فهل من ثفسير؟ وشكرا.