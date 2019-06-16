عشريني يضع حدا لحياته شنقا ضواحي شفشاون

نُشر بتاريخ :  2019-06-16 - 19:25
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

اقدم شاب في العشرينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا بدوار البلاط جماعة “بني فغلوم” التابعة ترابيا لاقليم شفشاون .

وحسب مصادر مطلعة فالهالك البالغ من العمر 25 سنة اقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل ثبته على جدع شجرة مجاورة للمنزل حيث كان يقيم رفقة اسرته ، وهو ماخلف حالة من الصدمة والحزن بين افراد اسرته وجيرانه .

وقد انتقلت مصالح الدرك الملكي الى عين المكان حيث عاينت جثة الهالك وفتحت تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات .

 

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