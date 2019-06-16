رسمياً.. ماوريسيو ساري مدرباً ليوفنتوس حتى 2022

هبة بريس ـ رياضة

اعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الأحد، تعيين ماوريسيو ساري مدرباً للفريق الأول، بداية من صيف هذا العام، ليخلف بذلك ماسيمليانو أليغري، الذي أعلن رحيله في ختام الموسم المنصرم.

وقال بطل الدوري الإيطالي في بيان رسمي: إن “ماوريسيو ساري عاد إلى إيطاليا حيث درّب معظم مسيرته. ومن اليوم، سيتولى مهامه في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022″، خلفاً للمدرب ماسيميليانو أليغري الذي أعلن عن رحيله في ختام موسم (2018-2019).

بدورها أعلنت إدارة تشيلسي الإنجليزي توصلها ويوفنتوس إلى “اتفاق بشأن إنهاء مبكر لعقد ساري مع البلوز الذي يتبقى منه عامان، بناء على طلبه”.

وكان ساري، البالغ من العمر 60 عاماً، قد تولى تدريب الفريق اللندني في الموسم الفائت، وقاده للتتويج بلقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، كما أنه بلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، علاوة على إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث، وضمان التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا

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