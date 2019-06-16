الدار البيضاء .. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية قتل

هبة بريس ـ البيضاء

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي بالدار البيضاء، منتصف ليلة أمس السبت، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، بأن المشتبه فيه كان قد دخل في شجار مع أحد الأشخاص، بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها، فحاول شقيق هذا الأخير التدخل لفض العراك، غير أن المشتبه فيه عرضه لطعنة بواسطة السلاح الأبيض كانت سببا في وفاته مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى.

وقد مكنت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية، حسب المصدر ذاته، من توقيف المشتبه فيه بمسرح الجريمة، فضلا عن ضبط شخصين كانا برفقته يحتسيان الكحول ويشتبه في ارتباطهما بهذا الفعل الإجرامي، وهما شقيقه وصديقه.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، والكشف عن خلفياتها ودوافعها.

وفي المقابل، يضيف البلاغ، تؤكد المعطيات المتوفرة أن لا علاقة لهذه القضية بالانتماء لإلترات مشجعي فرق كرة القدم بالدار البيضاء كما تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن المشتبه فيه أو الموقوفين رفقته لا ينتمون إلى أي من فصائل المشجعين.

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