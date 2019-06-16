حريق بسوق الجملة ” لاكريي “بفاس يرعب الساكنة ويكبد خسائر مادية كبيرة

خالد لعروسي ـ هبة بريس

اندلعت ليلة السبت الأحد 16 يونيو 2019، ألسنة نيران لاهبة، بسوق الجملة للفواكه و الخضر المتواجد بمنطقة بنسودة فاس مخلفة خسائر مادية كبيرة .

و قالت مصادر من عين المكان، أن نيران كثيفة شبت في صناديق فارغة و أخرى مملوءة بالخضر و الفواكه ، وأن الحريق اندلع حوالي 1h30 صباحا، مخلفا خسائر مادية لأصحابها، دون تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين، مشيرة إلى أن أسباب اندلاع هذا الحريق لاتزال إلى حدود الساعة مجهولة مضيفة أن المستخدمون عجزوا عن السيطرة على النيران القوية، وهو ما استدعى تدخل شاحنات الوقاية المدنية لإخماد الحريق.

و أضافت نفس المصادر ان الحادث استنفر مختلف السلطات الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية، التي تمكنت بعد مجهودات كبيرة من اخماد الحريق

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