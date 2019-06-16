بركان…غرق شاب داخل ساقية للري بالشويحية

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هبة بريس : أحمد المساعد
تمكنت عناصر الوقاية المدنية صباح اليوم الأحد 16 يونيو الجاري بدوار اولاد مهدي بجماعة الشويحية بإقليم بركان من انتشال جثة الطفل(13سنة) الذي قضى غرقا بقناة الري الرئيسية”الساقية” أمس السبت.
وتم نقل الهالك على متن سيارة إسعاف تابعة لجماعة بوغريبة إلى مستودع الأموات التابع لمستشفى الدراق ببركان إخضاعها التشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة.
وخلقت الواقعة حزنا وأسى لدى ساكنة المنطقة وخاصة ان قناة الري أصبحت قبلة للشباب قصد السباحة دون إدراك المخاطر،وكذا تسجيل عدم تدخل الجهة المختصة لوضع لهذه حد للحوادث المتكررة.
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في 10:37
بسم الله الرحمان الرحيم. كل نفس ذائقة الموت.. إنا لله و إنا ليه راجعون.. رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جنانه.. والهم اللهم الصبر و السلوان على ذويه و جازيهم اللهم على ذلك خيرا.. إنها مأساة أخرى تنضاف إلى ماسي الغرق بالأودية و السدود و هي ناتجة لا محالة عن تهور بعض الشباب و الفتيان بالعوم في هذه المناطق غير المحروسة، بالرغم من قيام الدولة بعدة حملات تحسيسية عدة مرات للوقاية منها اخرها كانت صيف السنة الماضية.. نتمنى أن تكون هذه الحادثة اخر ما نسمع من قبيل هذه الحوادث.. كما نناشد المصالح المعنية بتكثيف حملات التحسيس و لما لا إصدار مرسوم قانون زجري تحرر بموجبه محاضر في هذا النوع من المخالفات على غرار باقي مخالفات حوادث السير المتعلقة بسلامة المواطنين حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه بالمخاطرة بحياته.