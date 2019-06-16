حقائق جديدة في حادث مقتل شاب دهسه خليجي بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

كشف الحساب الخاص على (سناب شات) لحمزة مون بيبي، تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب (ي.ز) صباح الاثنين الماضي على يد مواطن خليجي قام بدهسه بواسطة سيارة قرب مدارة المسيرة المقابلة لمحطة القطار.

وقام الحساب الخاص ل(حمزة مون بيبي)، بنشر تسجيل صوتي يمكن ان يغير مجرى البحث، يكشف من خلاله احد المواطنين الخليجيين انه كان يتواجد ليلة الحادث داخل احد الملاهي الليلية بشارع الامير مولاي رشيد، وعاين وقوع خلاف بين الخليجي والمواطن المغربي دون معرفة السبب، ليتم اخراج الهالك من قبل حراس الامن الخاص العاملين داخل الملهى الليلي والاحتفاض بالزبون الخليجي بالداخل، الامر الذي لم يتقبله المواطن المغربي وقام بانتظار الجاني الى حين خروجه من الملهى ومطاردته بشارع محمد السادس حتى مكان وقوع الجريمة، بعد ترجل الهالك من سيارته ليقوم الخليجي بدهسه عمدا وارتطام رأسه بالطوار ليفارف الحياة على الفور.

كما اكد المواطن الخليجي في نفس التسجيل الصوتي على حساب (حمزة مون بيبي) انه مستعد الى تقديم شهادته امام عناصر الامن وكذلك امام محكمة الجنايات بمراكش، والتي عرفت الخميس الماضي أولى مراحل استنطاق المتورطين من ملف مقتل الشاب (ي.ز).

وسبق اثناء البحث مع الوقوفين من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش، ان اكدوا خلال الاستماع اليهم، احتسائهم لكمية من الخمر بالملهى الليلي (cash) الكائن بالحي الشتوي، وبعد الانتهاء من السهر غادرو في اتجاه الفندق الذي يقيمون فيه جميعا، ولدى وصولهم لمدارة المسيرة بحي جيليز دخل الاجنبي في خلاف مروري مع شاب يقود سيارة من نوع (رونج روڤر)

اعقب ذلك حضور خال الاخير الذي حاول التدخل، فعمد الاجنبي على دهسه بواسطة سيارته تم لاذ بالفرار رفقة الفتاتين.

ويعرف هذ الملف جدلا كبيرا بعد اكتشاف ادارة الملهى الليلي (cash) اقحام اسم المؤسسة في ملف مقتل المواطن المغربي على يد السائح الخليجي، بعد تصريح الموقوفين احتسائهم لكمية من الخمر بالملهى الليلي (cash) الكائن بالحي الشتوي، الامر الذي لم يتقبله رجل الاعمال المراكشي (ع ع ) مالك المركب السياحي، وكذلك المسير القانوني للملهى، خصوصا بعد مراجعة تسجيلات الملهى من قبل عناصر الامن والتأكد من عدم تواجد الموقوفين ليلة وقوع الجريمة داخل (cash) ما يزكي التسجيل الصوتي للزبون الخليجي المنشور على الحساب الخاص ل(حمزة مون بيبي) على سناب شات.

واستفسر رجل الاعمال المراكشي (ع ع) سبب اقحام اسم ملهاه الليلي في الملف، رغم عدم تواجد الموقوفين داخله ليلة وقوع الحادث، مؤكدا انه لن يصمت على الظلم وتلفيق التهم الباطلة والكيدية لمركبه السياحي الذي انشئ باستثمار يزيد عن 18 مليار سنتيم، ويعرف تشغيل ازيد من 200 عائلة، متوعدا بخروج جميع المستخدين لتنظيم وقفاة احتجاجية امام مؤسسات الدولة من اجل ايصال صوتهم للمسؤلين وكذلك لوضع حد لامبراطور الدعارة الراقية الذي اصبح حديث الشارع المراكشي مؤخرا حسب تصريح الاخير.

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