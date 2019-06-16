الهاكا تنذر “الأولى” و”دوزيم” و”ميدي1تيفي” بسبب وصلة إشهارية

هبة بريس ـ الرباط

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وميدي1 تي في بخصوص وصلة إشهارية خاصة بشركة الاتصالات « أورانج ».

وأعلن المجلس في بلاغ أن الهيأة العليا سجلت في إطار تتبع البرامج السمعية البصرية، تضمن الوصلة الإشهارية الخاصة بشركة الاتصالات « Orange »، التي تم بثها من 09 إلى 13 ماي 2019 (الأسبوع الأول من شهر رمضان) مشهدا فيه مقطع غنائي بالعبارات التالية : »(…) ندير السلفي مع عمار ونعيط لولد عيشة واخا يكون في قندهار (…) ».

وأضاف المصدر أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اعتبر أن تضمن هذه الوصلة الإشهارية في أحد مشاهدها صورا لمجموعة من الشباب بزي عبارة عن جلابيب قصيرة ضمنهم شاب ملتح، مرفوقة بالعبارات المذكورة، مما يحيل نظرا لعناصر المشهد هذه، إلى تواصل هاتفي طبيعي بأحد أبناء الحي المتواجد بمنطقة قندهار الأفغانية.

وسجل المجلس أن البعد الرمزي لهذه الإحالة الجغرافية، ولهيأة شخوص المشهد المذكور، إضافة إلى الإحالة الضمنية على ظاهرة التحاق بعض الشباب المستقطب بتنظيمات محظورة؛ من شأنه وإن لم يكن حثا صريحا، أن يشكل تطبيعا، عن طريق الفكاهة، مع فعل الالتحاق بكيانات ومناطق تشتهر بكونها مراكز تنظيمات مصنفة على أنها إرهابية؛ مما يجعل هذا المضمون لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بالالتزامات الأخلاقية العامة.

وبناء عليه، يؤكد البلاغ، وبعد توجيه طلب توضيحات بهذا الخصوص إلى كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وميدي1 تي في بتاريخ 20 ماي، قرر المجلس بتاريخ 14 يونيو توجيه إنذار للمتعهدين الثلاثة، مع نشره بالجريدة الرسمية.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 2 1