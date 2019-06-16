بداية مخيبة للآمال لميسي ورفاقه في “كوبا أمريكا”

هبة بريس ـ رياضة

استهل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه مشوارهم في بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل، بأسوأ شكل ممكن، إثر السقوط أمام كولومبيا بثنائية نظيفة، فجر الأحد، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من البطولة القارية.

ونجح مهاجم كولومبيا روجير مارتينيز في كسر حاجز الصمت وافتتاح التسجيل بتسديدة صاروخية سكنت الشباك الأرجنتينية في الدقيقة الـ71.

وقضت كولومبيا على آمال الأرجنتين في تعديل الكفة بتسجيلها الهدف الثاني عن طريق دوفان زاباتا، قبل أربع دقائق من صافرة النهاية، لتحصد 3 نقاط ثمينة وضعتها في صدارة الترتيب، في حين تذيَّل رفاق ميسي القاع بلا نقاط.

ومن دون أدنى شك، ستلقي هذه الهزيمة بظلالها بقوة على المنتخب الأرجنتيني، الذي بات يتعرض لضغوط إضافية، في ظل فشله المستمر في الفوز ببطولة كبيرة منذ سنوات طويلة، رغم وصوله في المسابقات الأخيرة قارياً وعالمياً إلى المحطات الختامية.

وتتصدر البرازيل، مستضيف البطولة، جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط عقب فوزها على بوليفيا بثلاثية نظيفة في افتتاح النسخة الـ46 من البطولة اللاتينية.

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