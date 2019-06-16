الناظور: توقيف شخص من أجل الاتجار في المخدرات القوية

هبة بريس ـ و م ع

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة ابني انصار بمدينة الناظور، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات القوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى ضبط المشتبه فيه برفقة شخص آخر على متن سيارة هذا الأخير، والذي تبين أنه مفتش شرطة يعمل بمدينة الناظور، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل السيارة عن ضبط مجموعة من جرعات الكوكايين وقطعة من مخدر الشيرا معدة للترويج.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بكل من الشخص المبحوث عنه والشرطي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة لكل واحد منهما.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0